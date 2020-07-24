Продажи препаратов от аллергии выросли в России
Продажи препаратов от аллергии выросли в России на 7% в течение последних двух лет. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на данные компании DSM Group.
По данным телеканала «Царьград», более 30% россиян страдают от этого заболевания. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил об опасности бесконтрольного применения антигистаминных препаратов.
«Примерно у половины пациентов, которые поставили себе диагноз „аллергия“, никакой аллергии нет, а есть различные патологии со схожими симптомами», — рассказал он и уточнил, что прием таких препаратов людьми без аллергии может спровоцировать множество патологий.