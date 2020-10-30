Продажи лекарств рекордно выросли в российских аптеках
За аналогичный период прошлого года сумма продаж составляла 739,1 миллиона рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитической компании DSM Group.
При этом реализация лекарств в аптеках в натуральном выражении третий год подряд демонстрирует падение. К 2020 году этот показатель сократился на 1,7% до 3,7 миллиарда упаковок. При том, что за первые девять месяцев 2018-го он составлял 3,9 миллиарда упаковок.
Увеличение реализации лекарств в стоимостном выражении при падении в натуральном аналитики DSM Group связывают с изменением структуры потребления.
Из исследования следует, что во время отчетного периода 2020-го продажи росли только дорогостоящих препаратов (от 500 рублей). В общем объеме продаж их доля в стоимостном выражении выросла на 3,6 процентного пункта (п. п.) и достигла 44%. При этом доля лекарств, чья стоимость варьируется от 150 до 500 рублей сократилась на 1,3 п. п. до 42,4%, доля лекарств стоимостью 50–150 рублей стала меньше на 1,1 п. п. до 10,7%. Дешевые препараты по цене до 50 рублей занимают наименьшую долю — всего 3% в стоимостном выражении от общего объема продаж, это на 1,2 п. п. меньше, чем годом ранее.
Соответствующий тренд изданию подтвердили представители аптечных сетей.
Из-за высокого спроса на лекарства Минпромторг решил временно перевести систему маркировки в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене. Об этом сообщил лава ведомства Денис Мантуров. Он отметил, что в таком случае не будет задержек. Покупатель, придя в аптеку, сразу сможет оплатить лекарство и получить его.