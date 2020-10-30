Продажи лекарств рекордно выросли в российских аптеках

Продажи лекарств в аптеках по России в денежном выражении увеличились на 10,9% по итогам девяти месяцев 2020 года, и достигли 819,7 миллиона рублей. Это рекордный показатель за последние шесть лет.

За аналогичный период прошлого года сумма продаж составляла 739,1 миллиона рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитической компании DSM Group.

При этом реализация лекарств в аптеках в натуральном выражении третий год подряд демонстрирует падение. К 2020 году этот показатель сократился на 1,7% до 3,7 миллиарда упаковок. При том, что за первые девять месяцев 2018-го он составлял 3,9 миллиарда упаковок.

Увеличение реализации лекарств в стоимостном выражении при падении в натуральном аналитики DSM Group связывают с изменением структуры потребления.

Из исследования следует, что во время отчетного периода 2020-го продажи росли только дорогостоящих препаратов (от 500 рублей). В общем объеме продаж их доля в стоимостном выражении выросла на 3,6 процентного пункта (п. п.) и достигла 44%. При этом доля лекарств, чья стоимость варьируется от 150 до 500 рублей сократилась на 1,3 п. п. до 42,4%, доля лекарств стоимостью 50–150 рублей стала меньше на 1,1 п. п. до 10,7%. Дешевые препараты по цене до 50 рублей занимают наименьшую долю — всего 3% в стоимостном выражении от общего объема продаж, это на 1,2 п. п. меньше, чем годом ранее.

Соответствующий тренд изданию подтвердили представители аптечных сетей.

Из-за высокого спроса на лекарства Минпромторг решил временно перевести систему маркировки в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене. Об этом сообщил лава ведомства Денис Мантуров. Он отметил, что в таком случае не будет задержек. Покупатель, придя в аптеку, сразу сможет оплатить лекарство и получить его.