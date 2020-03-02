Продажи БАДов в России резко выросли

Производители биологически активных добавок (БАД) начали чаще давать им названия, сходные с брендами известных лекарств. Эта тактика вызвала заметный рост продаж, он увеличился на 16,2% по сравнению с минувшим годом.

Как стало известно газете «Коммерсант», продажи российской компании «Эвалар» увеличились на 16,2%, до 966,5 миллиона рублей. Американский производитель Solgar Vitamin and Herb реализовал продукцию на 424,4 миллиона рублей, что на 69% больше, чем в январе 2019 года.

В Роспотребнадзоре начали проверять названия БАДов на сходство с лекарствами и намерены запретить продажу и рекламу добавок на спортивных объектах. Изучено уже более 20 тысяч наименований, и выявлено 3345 названий, похожих на лекарства до смешения.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк уверен, что популярность БАДов связана с тем, что россияне начали воспринимать их как витамины или даже лекарства. Например, немецкая компания Bionorica для профилактики и терапии почечных заболеваний выпускает препарат «Канефрон». Российские компании «Фармвилар» и «Доктор Корнилов» начали продавать добавки «Уронорм» и «Нефросторн» для тех же целей.

Проверки Роспотребнадзора будут продолжаться до ноября 2021 года. Минздрав уже предложил усилить контроль за рекламой БАДов, так как отмечены случаи появления недостоверной информации по применению.

Эксперты утверждают, что несогласованные с врачом диеты и биологически активные добавки могут нанести серьезный вред организму.