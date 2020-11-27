Продажи БАДов для похудения упали в России

Известно, что в октябре этот показатель снизился почти на 30% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с тем, что из-за кризиса проблема лишнего веса ушла на второй план, так как БАДы стоят достаточно дорого.

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова уточнила, что использование пищевых добавок — не лучший способ похудеть. Такие препараты обычно не работают, а иногда могут быть и вредны. Например, могут вызывать расстройство пищеварения.