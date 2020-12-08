Проблемы со здоровьем нашли у трети переболевших COVID-19

Победившие COVID-19 пациенты после выздоровления столкнулись с проблемами со здоровьем. Они есть почти у трети поправившихся. некоторые нуждаются в длительном наблюдении за проявившимися симптомами.

Генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти напомнил в беседе с РИА «Новости», что бывших ковид-пациентов нужно делить на две группы.

«Одни перенесли тяжелые поражение дыхательных органов и попали в больницу, где были подвергнуты серьезной терапии вплоть до интубации. Им необходима амбулаторная реабилитация, восстановление респираторных функций», — подчеркнул специалист.

Перенесшие COVID-19 в легкой форме относятся к другой группе. У них восстановление после коронавируса зачастую зависит от возраста. Но и у этой категории пациентов есть синдромы после инфекции, в том числе слабость и проблемы психологического плана.

Медики узнают о влиянии вируса на легкие, мозг, печень, почки и сердце постепенно. Скотти призвал учитывать, что в перспективе у пациента могут возникать связанные с этими органами осложнения.

«Нам еще предстоит определить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди этих пациентов», — заметил он.

В длительном наблюдении за испытываемыми симптомами нуждаются 15% пациентов. Врачи полгода мониторят состояние тех, кто переболел весной. Некоторые перенесшие COVID-19 люди жалуются, что «синдромы добавляются постепенно с течением времени».