Здоровье 14 апреля 2023, 01:22 Проблемы со сном назвали причиной обжорства Нутрициолог Резникова заявила, что нарушение режима сна мешает похудеть

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Некоторые привычки могут мешать избавлению от лишнего веса. Нутрициолог, тренер московского велнес-клуба Мария Резникова рассказала, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист пояснила, что мешать сбросу веса может нарушение режима сна. Из-за плохого ночного отдыха человек испытывает стресс, что приводит к перееданию. Он употребляет больше еды, чем нужно, так как пытается с помощью нее восполнить недостаток энергии, уточнило Nation News.

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Кроме того, вредит фигуре регулярный пропуск приемов пищи. Из-за этого могут возникать приступы переедания.