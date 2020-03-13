Проблемы с психикой у женщин назвали причиной бесплодия

По мнению Царевой, предубеждения о родах вызывают тревогу и страх у женщин.

«К определенному возрасту уже есть какие-то представления о беременности и родах: подруга поделилась личным опытом, сформировались установки, стереотипы, полученные из социума. И это все наслаивается на физиологические процессы, сопровождающие половое созревание. По статистике, бесплодие неясного генеза — это порядка 15% из всего числа поставленных диагнозов. Но, с точки зрения именно репродуктивной психологии, даже в той ситуации, когда диагноз поставлен, и мы точно знаем, что существует какое-то физиологическое нарушение, препятствующее наступлению беременности — его все равно предваряет психологический фактор», — уточнила психолог.

Она обратила внимание на то, что доминанта тревоги в голове женщины отвечает за самосохранение, а репродуктивная — за реализацию задач. Однако они взаимоисключают друг друга, поэтому превосходство первой станет помехой для девушки, которая планирует забеременеть.

«Бывают такие ситуации (в психологии это называется „смена стратегии“), когда у женщины „то одно, то другое“. Вроде тут мы поработали, полечили. Женщина идет на следующую попытку, и у нее „ломается“ что-то другое. И происходит это потому, что глубинная причина — психологическая — не была устранена. Если женщина не озадачилась формированием именно психологической готовности к материнству, то проблема остается нерешенной. Потому, что в репродуктивной сфере абсолютно все нарушения имеют психосоматическую природу. Это единственная функциональная система организма, которая устроена именно таким образом», — заметила Царева.

По словам эксперта, бесплодие могу вызвать и плохие отношения с партнером, ощущение небезопасности и обиды.

«Если мы говорим о психосоматических проблемах, то тут можно упомянуть цервикальный фактор — когда женский организм просто не впускает сперматозоиды внутрь благодаря определенному составу цервикальной слизи. Это некая психологическая стратегия не принять мужчину. По сути все симптомы, с которыми женщины сталкиваются в медицинской части, они имеют свое психологическое объяснение», — добавила Царева.