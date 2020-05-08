«Проблемы — когда боятся выписывать наркотики». Директор хосписа не увидел смысла в упрощении выдачи лекарств
Он рассказал «360», что действующий порядок выписки наркотических средств позволяет своевременно делать обезболивание всем пациентам — как взрослым так и детям. Установленные нормы по выдаче наркотических средств просты и не требуют дополнений.
Проблемы возникают лишь когда медперсонал боится выписывать наркотики, не знает порядка выписки наркотический и сильнодействующих средств, или — когда отсутствует межведомственное взаимодействие между паллиативными службами, поликлиниками и аптеками, в которых эти средства выдаютсяАлександр Ткаченко.
Протоиерей рассказал, что в Санкт-Петербурге не существует проблем в обезболивании детей.
Когда пациент поступает в детский хоспис, ему подбираются наркотическое средство в необходимой дозировке. Когда ребенка выписывают, ему выделяют запас обезболивающего на пять дней. Для этого представители хосписа звонят в поликлинику или направляют туда письмо, где сообщают, что пациента выписали, и он нуждается в том или ином наркотическом средстве.
«В поликлинике беспрепятственно выписывают данный рецепт, пациент получает это средство в аптеке. Дети на дому могут получать только неинвазивную форму наркотических средств — в таблетках и пластырях. Если у ребенка возникает болевой синдром, при которых неинвазивная форма не помогает, он опять поступает в детский хоспис — для введения наркотического средства внутривенно», — рассказал «360» протоиерей Александр Ткаченко.
Он подчеркнул, что эту процедуру может делать только медработник — наркотическое вещество вводят микроструйно, под постоянным контролем за болевым синдромом. Взрослые могут получать наркотическое средство внутримышечно.