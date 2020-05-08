Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических и психотропных лекарств для неизлечимо больных детей. Однако директор детского хосписа в Петербурге протоиерей Александр Ткаченко отметил, что даже сейчас эта процедура не вызывает сложности.

Он рассказал «360», что действующий порядок выписки наркотических средств позволяет своевременно делать обезболивание всем пациентам — как взрослым так и детям. Установленные нормы по выдаче наркотических средств просты и не требуют дополнений.

Проблемы возникают лишь когда медперсонал боится выписывать наркотики, не знает порядка выписки наркотический и сильнодействующих средств, или — когда отсутствует межведомственное взаимодействие между паллиативными службами, поликлиниками и аптеками, в которых эти средства выдаются Александр Ткаченко.

Протоиерей рассказал, что в Санкт-Петербурге не существует проблем в обезболивании детей.

Когда пациент поступает в детский хоспис, ему подбираются наркотическое средство в необходимой дозировке. Когда ребенка выписывают, ему выделяют запас обезболивающего на пять дней. Для этого представители хосписа звонят в поликлинику или направляют туда письмо, где сообщают, что пациента выписали, и он нуждается в том или ином наркотическом средстве.

«В поликлинике беспрепятственно выписывают данный рецепт, пациент получает это средство в аптеке. Дети на дому могут получать только неинвазивную форму наркотических средств — в таблетках и пластырях. Если у ребенка возникает болевой синдром, при которых неинвазивная форма не помогает, он опять поступает в детский хоспис — для введения наркотического средства внутривенно», — рассказал «360» протоиерей Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что эту процедуру может делать только медработник — наркотическое вещество вводят микроструйно, под постоянным контролем за болевым синдромом. Взрослые могут получать наркотическое средство внутримышечно.