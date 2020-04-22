Генетики нашли связь между просмотром телевизора и проблемами с сердцем

Те, кто много смотрит телевизор, рискуют получить ишемическую болезнь сердца. Такой вывод сделали нидерландские ученые, изучив выборку из более 420 тысяч британцев старше 40 лет.

Сидячий образ жизни — один из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако генетики из голландского Университета Гронингена предположили, что для разных занятий в положении сидя риски будут различными.

Информацию они брали из британской базы данных UK Biobank. В 2006–2010 годах она объединила медицинские данные более 500 тысяч человек возрастом от 40 до 69 лет.

Нидерландские исследователи ограничили выборку 422 тысячами британцев европейского происхождения. Биологи анализировали связь между риском развития ишемии и вариантами досуга — просмотром телевизора или использованием компьютера. Оба занятия предполагают длительное нахождение на одном месте.

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При этом в среднем перед телевизором участники исследования проводили 2,8 часа в день, а у компьютера — один час, говорилось в их анкетах.

За шесть лет с момента включения в базу у 12,5 тысячи человек из выборки развилась ишемическая болезнь сердца. Выяснилось, что вероятность возникновения болезни выше у тех, кто привык смотреть ТВ. С использованием компьютера такой связи обнаружить не удалось. Вождение машины также не выявило корреляций с возникновением проблем с сердцем.

Кроме того биологи выделили генетические маркеры, влиявшие на предрасположенность к сидячему образу жизни. У склонных к просмотру телевизора они нашли 145 таких маркеров, у тех, кто использовал компьютер, — 36. Все маркеры были связаны с работой нервной системы.