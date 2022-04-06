Компания Align Technology приняла решение прекратить поставки элайнеров (прозрачных кап) Invisalign в Россию. Врач-стоматолог Геннадий Шаргородский заявил, что такое решение не скажется на российских потребителях. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист подчеркнул, что в стране существуют отечественные аналоги. При этом их стоимость значительно меньше.

«Есть российские заменители — Star Smile. Они несколько уступают по качеству, но они значительно дешевле и абсолютно нетоксичны. На большие дефекты зубного ряда они не очень хороши, а на небольшие дефекты — они прекрасны. Значительно дешевле, чем американские», — отметил эксперт.

По его словам, другие медики также подчеркнули, что проблем возникнуть не должно.