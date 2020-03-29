«Проблем у россиян не будет». Эксперт оценил закрытие границ России
По его словам, если грузовой трафик не закрывается, то россияне особых изменений и не почувствуют.
Многие страны уже границы позакрывали. Мы, по сути, и так были невъездные, только граница не была закрыта. Теперь закрыли, в первую очередь, для транзитных пассажиров. В принципе, каких-то очевидных проблем для россиян я не вижуЭкономист, доцент РЭУ им. Плеханова Владимир Колмаков.
Колмаков предположил, что мера несколько запоздала, так как ранее китайцы, которых перестали пускать в другие страны, через Шереметьево свободно попадали в Европу. Эксперт также заявил, что закрытие российских границ нельзя сравнивать с самоизоляцией, например, Северной Кореи или Советского Союза.
«У нас вынужденная изоляция. Тем более, что никто интернет или телевидение не отрезал. В Северной Корее своя реальность. Нет никакого сравнения», — резюмировал экономист.
Закрытие границ не отразится на жизни россиян, заявил «360» экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. У большинства граждан сейчас нет настроения на зарубежные поездки, но мера позволит перекрыть канал поступления вируса в страну.