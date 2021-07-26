Перечислены 7 ранних признаков деменции

Деменция является общим термином сразу для нескольких синдромов, вызванных изменениями мозга. Они ухудшают память и мышление, а также влияют на поведение человека. Но деменцию можно распознать еще на ранней стадии.

Специалисты Оксфордского университета в течение 11 лет проводили исследование. Они наблюдали за 82 тысячами людей, из которых 1285 человек не смогли распознать речь в шумной среде. Ученые пришли к выводу, что проблемы со слухом являются признаком начинающейся деменции, сообщило издание Express.

Еще на развивающееся слабоумие может указывать потеря памяти или трудности с концентрацией внимания. Людям с деменцией становится трудно выполнять привычные повседневные задачи. Например, они могут запутаться в количестве сдачи в магазине.

Если человек изо всех сил пытается уловить нить беседы или с трудом подбирает нужные слова, то это может говорить о начинающихся проблемах. Люди с деменцией могут запутаться во времени или месте, а также у них может быстро меняться настроение.

Пациенты с болезнью Альцгеймера также могут испытывать трудности в обращении с деньгами. Они могут постоянно задавать вопросы, становиться более замкнутыми или тревожными.