Признаки здорового образа жизни назвали в Минздраве

О том, как рассчитывались главные показатели, рассказала главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина.

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Она пояснила, что само понятие здорового образа жизни является достаточно аморфным и кто его ведет — непонятно. Для того, чтобы найти признаки этого термина, собрали специальную группу экспертов.

«Наши эксперты во главе с известнейшим профессором Шальновой Светланой Анатольевной… вывели основные пять показателей, которые составляют здоровый образ жизни, с помощью математики», — заявила Драпкина в своем выступлении на Первой всероссийской научно-практической конференции «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Показателем здорового образа жизни с самым высоким коэффициентом оказался отказ от курения. Далее идет потребление достаточного количества овощей и фруктов. Отсутствие привычки превышать суточную норму соли, которая составляет пять граммов.

Кроме того, показателем того, что человек ведет здоровый образ жизни, является физическая активность не менее часа в день, а также отказ от чрезмерного употребления алкоголя.

Однако количество россиян, которые придерживаются принципов здорового образа жизни, всего 12%. Такие данные привел Росстат. Самое большое количество следящих за своим здоровьем граждан проживают в Ингушетии, а меньше всего о здоровом образе жизни беспокоятся жители Чукотки.