Невролог назвал неочевидные признаки инсульта

По словам специалиста, все признаки инсульта возникают внезапно и при этом со временем не сохраняются.

Другими важными признаками удара являются отсутствие чувствительности на коже при прикосновении, когда левый или правый глаз прекращает видеть, головокружения при попытке поменять положение тела, внезапное нарушение памяти.

Существуют временные ишемические атаки, когда перечисленные нарушения быстро проходят. Но это повод обратиться к специалистам, потому что есть нарушения в кровоснабжении головного мозга. Если же признаки очень стойкие, ток врачам надо обращаться очень быстро, потому что время играет против вас. Есть только 4,5 часа, чтобы при помощи препаратов или операции восстановить поток крови, в пострадавшую часть мозга.

Бывает и так, что человеку кажется, что все признаки прошли. Но чтобы в этом убедиться лучше лишний раз проверить. Для этого достаточно совершить несколько действий. Прежде всего улыбнуться, если вместо этого кривая ухмылка, то значит у человека удар.

Также пострадавший от инсульта не может поднять обе руки вверх одновременно или вытянуть их перед собой, кроме того, речь у него становится бессвязной, а язык искривляется и западает.

Даже если у человека есть только один из этих признаков — значит у него произошел инсульт и нужно немедленно обратиться к специалистам.