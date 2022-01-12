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    12 января 2022, 20:29

    Признаками сахарного диабета могут быть сухость во рту и шероховатый язык

    Артур Блянихов

    ИА Nation News назвало признаки сахарного диабета, которые можно заметить на ранних стадиях возникновения заболевания.

    Отмечается, что зачастую у людей с повышенным уровнем сахара в крови наблюдается шероховатость языка и сухость во рту. Жжение может возникнуть на языке, а слюна становится вязкой и густой. О нарушениях также может свидетельствовать металлический привкус во рту. Еще одним симптомом является неприятный запах изо рта.