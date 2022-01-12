Признаками сахарного диабета могут быть сухость во рту и шероховатый язык

ИА Nation News назвало признаки сахарного диабета, которые можно заметить на ранних стадиях возникновения заболевания.

Отмечается, что зачастую у людей с повышенным уровнем сахара в крови наблюдается шероховатость языка и сухость во рту. Жжение может возникнуть на языке, а слюна становится вязкой и густой. О нарушениях также может свидетельствовать металлический привкус во рту. Еще одним симптомом является неприятный запах изо рта.