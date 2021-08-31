Эндокринолог рассказал о внешних признаках гормонального сбоя

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Элина Шарифуллина рассказала, какие внешние признаки могут говорить о гормональном сбое у человека. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на портал «Доктор Питер».

Специалист отметил, что указывать на тиреотоксикоз могут следующие факторы: быстрая речь, суета, температура тела 37,2 градуса без симптомов ОРВИ, горячая на ощупь кожа, большой аппетит и потеря веса при этом.

При этом, во время гипофункции щитовидной железы человек испытывает постоянную усталость. Также на такое заболевание указывает медлительность в движениях. Кроме того, кожа становится бледной и очень сухой, а пальцы рук отекают.

«Тургор кожи снижен, то есть если взять кожу на обратной стороне ладони в щипок, то она не расправляется в течение пяти секунд, как должно быть. Пациент жалуется на отсутствие сил, что волосы сыплются чуть ли не клоками, мучают запоры», — объяснила Шарифуллина.

Сухость слизистых, снижение либидо, подавленное настроение могут свидетельствовать о снижении функции половых желез, которое развивается как в силу естественных возрастных причин, так и преждевременных при патологии.