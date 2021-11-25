Онколог перечислил 3 главных признака рака легких

Сиплый голос, кашель и одышка являются основными симптомами рака легких. Об этом предупредил член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов.

«Осиплость голоса без причины — самый характерный признак рака легкого. Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв», — сказал медик «Газете.ru».

При этом он добавил, что такой симптом появляется при уже запущенной стадии заболевания. Ранними признаками рака может быть периодически появляющаяся одышка и кашель. Давыдов подчеркнул, что рак легких является одним из самых распространенных онкологических заболеваний.

«Это одно из самых коварных заболеваний, которое в 90% случаев проявляет себя на поздних стадиях. Чаще всего рак легкого встречается у возрастных пациентов, старше 55 лет», — отметил онколог.

К главным факторам риска относятся курение, генетика и хронические воспалительные заболевания легких. Для исключения опасной патологии доктор медицинских наук посоветовал сделать КТ легких. Он предупредил, что каждый год от рака легких умирает более 1,5 миллиона человек.