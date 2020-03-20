Привычки, которые делают нас уязвимыми. От чего стоит отказаться во время пандемии

Приход весны омрачился вспышкой нового типа коронавируса, но это не значит, что нужно унывать. Редакция «360» сделала подборку опасных и нежелательных привычек, отсутствие которых точно упростит вам жизнь и сохранит нервы.

Оказалась, что курение сигарет или использование вейпов косвенно может способствовать заражению новым типом коронавируса. Все из-за того, что у курящего человека слабым звеном в иммунной системе являются легкие, и вероятность того, что у него разовьется хронический бронхит или пневмония повышается. А это, как известно, критично при заболевании COVID-19.

«У них мутируют иммунные клетки. И это приводит, в основном, к тому, что они чаще заражаются вирусами», — утверждают американские биологи.

Другая опасная при пандемии привычка — наша социальная активность. Мы обнимаем, целуемся, иногда даем что-то попробовать другим из своей чашки. Лучше ограничить эти контакты, особенно если ваши близкие также выходят из дома на работу, как и вы. Вообще лучше на время прекратить посещать общественные места, особенно уборные. Если есть возможность заказать еду домой, то лучше ей воспользоваться.

Трогать лицо — так опасно, и так сложно себя от этого отучить, ведь практически невозможно удержаться от того, чтобы случайно не почесать нос или потереть уставшие глаза. Но факт остается фактом — 2019-nCoV может попасть не только через слизистые носа и рта, но даже через глаза!

Важно привыкнуть к новым ограничениям заранее. Если чешется подбородок или глазное веко, то лучше просто использовать плечо или, по возможности, просто помыть руки. Также лучше не грызть карандаш или ручку, не говоря уже о ногтях. Еще можно просто занять чем-то руки, чтобы даже не возникало желания поднести их к лицу.

Сейчас весна — люди радуются солнцу и удлинившемуся дню, в зимней куртке уже давно жарко, хочется надеть что-то легкое и открытое. Но ни коем случае не стоит поддаваться этому желанию и торопиться приблизить теплые деньки. Холод пока остается коварным, поэтому не стоит забывать про шапки и шарфы. Но и тут не стоит перебарщивать — в слишком теплой верхней одежде можно вспотеть, а это даже опаснее, чем охлаждение.

Хождение по магазинам и молам в это время крайне нежелательно. Новые весенние коллекции уже заманчиво висят в магазинах, но лучше воздержаться от примерки всех приглянувшихся кофточек.

Ученые уже доказали, что стресс влияет на снижение иммунитета. Поэтому самым правильным будет меньше волноваться и паниковать. Лучше не принимать близко к сердцу нервную работу и обратить внимание на различные успокаивающие процедуры — ароматные ванны, успокаивающие маски и различные умиротворяющие травяные сборы для чая.

Кстати, недосып также разрушительно влияет на наш иммунитет. Лучше отказаться от просмотра телевизора и потратить ценное время на крепкий, здоровый сон.