    20 марта 2020, 03:10

    Привычки, которые делают нас уязвимыми. От чего стоит отказаться во время пандемии

    Александра Каширина

    Приход весны омрачился вспышкой нового типа коронавируса, но это не значит, что нужно унывать. Редакция «360» сделала подборку опасных и нежелательных привычек, отсутствие которых точно упростит вам жизнь и сохранит нервы.
    Привычки, которые делают нас уязвимыми. От чего стоит отказаться во время пандемии

    Оказалась, что курение сигарет или использование вейпов косвенно может способствовать заражению новым типом коронавируса. Все из-за того, что у курящего человека слабым звеном в иммунной системе являются легкие, и вероятность того, что у него разовьется хронический бронхит или пневмония повышается. А это, как известно, критично при заболевании COVID-19.

    «У них мутируют иммунные клетки. И это приводит, в основном, к тому, что они чаще заражаются вирусами», — утверждают американские биологи.

    Другая опасная при пандемии привычка — наша социальная активность. Мы обнимаем, целуемся, иногда даем что-то попробовать другим из своей чашки. Лучше ограничить эти контакты, особенно если ваши близкие также выходят из дома на работу, как и вы. Вообще лучше на время прекратить посещать общественные места, особенно уборные. Если есть возможность заказать еду домой, то лучше ей воспользоваться.

    Трогать лицо — так опасно, и так сложно себя от этого отучить, ведь практически невозможно удержаться от того, чтобы случайно не почесать нос или потереть уставшие глаза. Но факт остается фактом — 2019-nCoV может попасть не только через слизистые носа и рта, но даже через глаза!

    Важно привыкнуть к новым ограничениям заранее. Если чешется подбородок или глазное веко, то лучше просто использовать плечо или, по возможности, просто помыть руки. Также лучше не грызть карандаш или ручку, не говоря уже о ногтях. Еще можно просто занять чем-то руки, чтобы даже не возникало желания поднести их к лицу.

    Сейчас весна — люди радуются солнцу и удлинившемуся дню, в зимней куртке уже давно жарко, хочется надеть что-то легкое и открытое. Но ни коем случае не стоит поддаваться этому желанию и торопиться приблизить теплые деньки. Холод пока остается коварным, поэтому не стоит забывать про шапки и шарфы. Но и тут не стоит перебарщивать — в слишком теплой верхней одежде можно вспотеть, а это даже опаснее, чем охлаждение.

    Хождение по магазинам и молам в это время крайне нежелательно. Новые весенние коллекции уже заманчиво висят в магазинах, но лучше воздержаться от примерки всех приглянувшихся кофточек.

    Ученые уже доказали, что стресс влияет на снижение иммунитета. Поэтому самым правильным будет меньше волноваться и паниковать. Лучше не принимать близко к сердцу нервную работу и обратить внимание на различные успокаивающие процедуры — ароматные ванны, успокаивающие маски и различные умиротворяющие травяные сборы для чая.

    Кстати, недосып также разрушительно влияет на наш иммунитет. Лучше отказаться от просмотра телевизора и потратить ценное время на крепкий, здоровый сон.