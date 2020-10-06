Привлечение студентов для борьбы с COVID-19 прокомментировали в Смольном

Привлечение студентов-медиков для борьбы с новой волной распространения коронавируса прокомментировала пресс-секретарь комитета по здравоохранению в Санкт-Петербурге Ольга Рябинина.

Она пояснила, что с ростом числа инфекционных больных нагрузка на медучреждения возрастает. Сложность работы врачей и медперсонала повышается. Пресс-секретарь отметила, что в настоящий момент нет точных данных о том, будут ли студенты помогать при лечении зараженных COVID-19, пишет ИА «Невские новости».

«Вопрос этот прорабатывается, пока конкретики нет. Пока у нас есть сезонный подъем заболеваемости. Он пока не сравним с тем, что было в конце мая — начале июня», — уточнила она.

Рябинина напомнила, что ранее молодые специалисты уже привлекались и работали в лечебных учреждениях в период пандемии.