Привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса призвали соблюдать меры предосторожности

Привившимся первым компонентом вакцины от SARS-CoV-2 нужно быть осторожными, чтобы не заболеть ковидом в промежуток между уколами. Иммунитет сформируется только через три недели. Об этом предупредил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«Самое важное — до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты — антитела, клетки памяти и так далее», — приводит РИА «Новости» слова врача.

Поздняков отметил, что реакция организма на заражение коронавирусом после прививки первым компонентом может быль любой. Некоторые болеют легко, а иногда это оборачивается тяжелым мультисистемным поражением. В первые несколько дней после вакцинации стоит избегать чрезмерных физических нагрузок и максимально беречься, чтобы не стать источником заражения и не заболеть самому.

Собеседник добавил, что если после вакцинации не выработались антитела, это не значит, что организм не получил защиту, так как уровень иммунитета у некоторых людей нельзя определить стандартным способом.

Ранее иммунолог Наталья Калинина посоветовала перед прививкой сдать кровь на анализ, чтобы исключить возможные побочные эффекты.