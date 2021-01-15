Россияне, которые сделали прививки от коронавируса, должны продолжать носить маски независимо от уровня антител, которые выработались в их организме после вакцинации, потому что привитые пациенты могут быть переносчиками вируса.

Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова процитировал ТАСС.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», — отметил он.

Мурашко уточнил, что прививка от коронавируса надежно защищает от тяжелого течения COVID-19. Кроме того, она в абсолютном большинстве случаев спасет от заболевания, однако вакцинированный человек может быть переносчиком коронавируса и заразить им тех, кто не защищен.

«Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — отметил Мурашко.