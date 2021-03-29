Прививку от ковида лучше сделать весной. Это поможет провести летний отпуск без переживаний

Какой вопрос мы чаще всего задаем врачу перед вакцинацией? Правильно — когда лучше всего поставить прививку. Здесь, конечно, все зависит от вашего организма и ориентироваться нужно на состояние здоровья. Если вы прошли обследование и противопоказаний нет, то откладывать надолго вакцинацию не стоит. «360» называет три главные причины — почему.

Причина №1. Безопасность

«Спутник V» прошел все необходимые клинические испытания, его механизм действия хорошо изучен. Массовая вакцинация в России стартовала полгода назад. За это время вакцинировались миллионы человек, в том числе люди старшего поколения и с хроническими заболеваниями.

«Рекомендую прививаться всем гражданам от 18 лет. И тем, кто переболел, по истечении определенного количества времени, и тем, кто еще не болел или думает, что не заболеет или по каким-то другим причинам, из-за страха выполнения прививки. Скажу так — бояться абсолютно нечего», — говорит заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Павел Гуляев.

Если раньше многие, действительно, боялись, что вакцина не прошла проверку временем, то сейчас мы знаем о ней больше, чем о какой-либо другой. Более того, «Спутник» ставят не только в России. 50 с лишним стран уже признали российскую вакцину. И там, где есть выбор между западными «Файзер» и «Биотек», многие люди выбирают «Спутник».

Врач обязательно объяснит, какие именно могут быть реакции и что делать в случае каждой из них, чтобы восстановление было максимально быстрым.

Причина №2. Организация процесса

Чтобы записаться и поставить прививку, существует несколько вариантов. Можно стандартно — записываетесь на прием к терапевту в свою поликлинику, проходите осмотр и получаете направление в процедурный кабинет. В тот же или в любой другой удобный день приходите на укол.

Можно открыть карту мобильных пунктов вакцинации, посмотреть, где ближайший, и прийти туда без записи, но с паспортом. Вас осмотрит врач и сразу поставят вакцину.

Еще один вариант — узнать, делают ли прививки у вас на работе. В Подмосковье работают десятки выездных бригад. О порядке вакцинации в этом случае расскажет работодатель.

Причина №3. Эффективность

Напомним, вакцинация проходит в два этапа. Первый укол — и через 21 день второй. После второго укола вы получаете сертификат о вакцинации. И спустя 2 недели можно проверять антитела. Уровень может быть разный. Но в любом случае, это гарантированная защита от заражения. И вот что важно — если вы делаете прививку сейчас, то к лету у вас точно будет иммунитет. А значит, можно смело планировать отпуск и не волноваться, что можно заразиться и вместо моря, гор или экскурсий по историческим местам просидеть в гостинице на самоизоляции или того хуже — попасть в больницу.

Так что перед отпуском стоит позаботиться не только о трансфере, питании и проживании, но и о своем здоровье.