Глава Минздрава рассказал, кому можно не делать прививку от коронавируса

Тем, у кого уже есть антитела к коронавирусу, после перенесенной болезни, вакцинироваться в этом сезоне не нужно. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не надо», — объяснил министр.

Россия первая в мире зарегистрировала вакцину против коронавирусной инфекции. Ее разработали в Институте имени Гамалеи и присвоили название «Спутник V».

На днях препарат поступил в гражданский оборот. Первыми привьют сотрудников КТ-центров, медиков и медсестер, которые «осуществляют забор крови и другого биоматериала на дому». Кроме того вакцину уже начали испытывать людях из группы риска, включая пожилых людей.

Ранее Минздрав объяснил, кому в первую очередь необходимо сделать прививку от коронавируса. Речь идет о людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.