Прививку от гриппа сделали примерно 26% россиян

Около 26% российских граждан в этом году сделали вакцину против гриппа, а это, примерно, 38 миллионов человек. По данным Роспотребнадзора, эпидемические пороги заболеваемости простудных заболеваний и гриппа превышены в 57 регионах, написал ОТР.

Эксперты отмечают, что в России растет доля вирусов гриппа среди других респираторных заболеваний. Граждане могут пройти вакцинацию в медицинских пунктах абсолютно бесплатно. Особенно важно это делать перед началом зимнего сезона.