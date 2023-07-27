Здоровье 27 июля 2023, 21:55 Прививку от гепатита В сделают 88 тысяч петербуржцев

Читать 360tv в

В Петербурге 88 тысяч жителей заявили о своих планах в 2023 сделать прививку от гепатита В, еще пяты тысяч — вакцинироваться от гепатита А. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу городского комздрава.

Острый вирусный гепатит за Петербурге, а последние 20 лет стали диагностировать в 20 раз реже. Но с хроническими формами заболевания ситуация обстоит хуже. В частности, в этом году такой диагноз поставили 3,5 тысячи петербуржцев. Однако медики связывают такое количество больных не с большим распространением гепатита, а с тем, что что люди стали чаще проверяться на него.

Авторы: