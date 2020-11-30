Добровольцы старше 60 лет получили прививку «ЭпиВакКороны»

Он отметил, что этот этап пострегистрационных исследований самый важный, потому что вакцина в первую очередь необходима пожилым гражданам, для которых коронавирус чрезвычайно опасен.

Также Максютов отметил, что в декабре к испытаниям могут подключить подростков от 14 до 17 лет. Глава «Вектора» подчеркнул, что у него нет сомнения в том, что вакцина безопасна для детей.

«Но в соответствии с действующим законодательством для того, чтобы расширить применение вакцины на детское исследование, необходимо пройти соответствующие клинические исследования», — пояснил он.

Максютов рассказал, что если первое клиническое исследование на подростках пройдет успешно, то следующие добровольцы будут еще младше. То есть впереди еще шесть стадий исследований, чтобы дойти до шестимесячных младенцев.

«ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса после «Спутника V». До конца года центр «Вектор» пообещал выпустить до 50 тысяч доз препарата, из которых пять тысяч направят на пострегистрационные исследования. Остальные используют для вакцинации групп риска.

Эту вакцину ставят в два этапа с разницей от шести до 10 месяцев. Она не формирует постоянный иммунитет, поэтому раз в три года придется проходить ревакцинацию. Препарат пообещали сделать бесплатным и доступным для всех граждан.