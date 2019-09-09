Прививки против гриппа начали делать в Подмосковье

В Московской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Планируется, что вакцинацию пройдут порядка 3,6 миллиона человек, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Министр рассказала, что вакцинацию пройдут 2,6 миллиона взрослых и примерно 998 тысяч детей. В прошлом году прививку от гриппа сделали порядка 3,5 миллиона человек.

«Ежегодная вакцинация против гриппа несет в себе основной задачей снижение заболеваемости населения. В наши поликлиники закуплены современные вакцины от гриппа „Совигрипп“ и „Гриппол плюс“. Важно, что процедура не займет более 10-15 минут», — рассказала Татьяна Мухтасарова.

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Также Министерство здравоохранения Московской области напомнило, что грипп опасен не столько течением заболевания, сколько развитием опасных осложнений. Чтобы сделать прививку от заболевания, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Пациента осмотрит педиатр или терапевт. После этого врач даст направление на вакцинацию.