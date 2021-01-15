В 2021 году прививки от коронавируса смогут получить 60% россиян. Вакцинация должна быть организована так, чтобы к осени у жителей сформировался коллективный иммунитет.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что на сегодняшний день важнейший вопрос эпидемиологической ситуации — как двигаться дальше с иммунизацией населения. Она подчеркнула, что согласна с коллегами — иммунизация должна быть массовой уже сейчас.

«Конечно же, очень хочется привить всех и не иметь проблем. Пока так мы не прививаем ни от какой инфекции, тем более в первый год, но то, что мы в первый год мы можем привить 60% совокупного населения, в первый год встречи <…> — это очень серьезное достижение», — отметила она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сейчас необходимо организовать вакцинацию так, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью этого года у жителей страны сформировался иммунитет к коронавирусу.

Попова также рассказала, что в России создадут систему тестирования, которая сможет выявлять последние мутации коронавируса. На это уйдет не более нескольких недель.