Прививки от гриппа в мобильных пунктах сделали почти 27 тысяч жителей Подмосковья

Для удобства жителей Подмосковья в регионе работают мобильные пункты вакцинации от гриппа. С начала кампании прививки в них сделали почти 27 тысяч человек.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова отметила, что всего в регионе прививки сделали уже более 1,6 миллиона жителей, из них почти 500 тысяч — дети.

«Для удобства тех, кто не может найти время на поход поликлинику, мы организовали вакцинацию против гриппа в мобильных комплексах по вакцинации. Выездные бригады дежурят в оживленных местах: на железнодорожных станциях, вблизи торговых центров, на площадях. В этой работе задействовано 31 муниципальное образование», — рассказала Мухтасарова.

График работы мобильных станций можно узнать в медучреждениях и на сайте Минздрава Подмосковья.

По планам в этом году прививку против гриппа сделают свыше 3,6 миллиона человек, из них почти один миллион детей.