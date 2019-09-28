Прививка в любое время. В Подмосковье заработали мобильные комплексы вакцинации
Мобильные комплексы вакцинации в рамках осенней прививочной кампании открылись в 29 муниципалитетах Подмосковья. Каждый может зайти и всего за несколько минут пройти процедуру. Внутри небольшого фургончика квалифицированный врач проведет осмотр, и если все хорошо — сделает прививку. Сами врачи подают пример пациентам, ведь каждый из них уже привился. Так, например, в Кашире, по словам заместителя главного врача по внебольничной помощи местной больницы Елены Томбовой, медицинский персонал активно привлекал внимание к прививочной кампании.
«Чтобы привлечь как можно больше людей мы организовали так называемый флешмоб. В детском отделении наши сотрудники вышли с плакатами, что мы против гриппа. Мы выложили эти фотографии в соцсети. Мы также сами вакцинировались», — рассказала Елена Томбова.
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Также новости о том, что появились передвижные пункты, были размещены на сайте местной больницы, в социальных сетях и в городской газете. Такие мобильные комплексы находятся в самых оживленных местах города. Для прохождения процедуры необходим паспорт и медицинский страховой полис.
«Много людей приходит. Это очень удобно. Многие передают своим родственникам, приводят пожилых людей, которые живут в соседних домах. Им трудно дойти до поликлиники, а к нам приходят», — отметила фельдшер Анастасия Хамаева.
Многие отмечают, что такой передвижной центр гораздо удобнее поликлиники: там нет очереди, и идти далеко не надо.
«Мы каждый год с мамой прививаемся. Обычно в передвижном комплексе, потому что удобно: недалеко от дома, все сподручно», — поделилась пациентка Мария Полковникова.
В мобильном центре вакцинации есть оборудование и для других процедур. Там можно проверить давление или уровень сахара и даже сделать ЭКГ. Но с какой бы целью гость не пришел в передвижной медпункт, фельдшер сделает все быстро и качественно.
В прививочной кампании приняли участие уже более 400 тысяч человек. Передвижные медпункты в Московской области будут работать до конца ноября. Так что, у тех, кто еще не сделал прививку, есть время. Главное — не бояться довериться врачу.