Вакцинация против коронавируса во время постковидного синдрома может улучшить состояние пациентов. Такими наблюдениями поделился с «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, — абсолютно легко. Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома», — сказал Горелов.

Медик уточнил, что прививку стоит ставить примерно через полгода после болезни. После выздоровления постепенно начинает снижаться количество антител. У большинства пациентов минимум достигается как раз через шесть месяцев. Есть смысл дождаться именно этого момента. Но если человек решит поставить вакцину раньше, то ничего страшного с ним не произойдет. Причем, подойдет любая из пяти вакцин, которые уже зарегистрированы в России.

Минздрав зарегистрировал пятую отечественную вакцину. Ее разработал научный центр «Вектор» в Новосибирске. Препарат показан взрослым людям от 18 до 60 лет.