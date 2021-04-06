Аллергикам рассказали, когда можно прививаться от коронавируса

Прививку от коронавируса нельзя делать хроническим аллергикам во время обострения заболевания. Вакцинация в таком случае строго противопоказана.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина уточнила сайту телеканала «Звезда», что прививаться нужно только после наступления стойкой ремиссии.

«Аллергия относится к хроническим заболеваниям. <…> Естественно нужно проводить вакцинацию в период стойкой ремиссии тех или иных патологических процессов», — сказала она.

Логина предупредила, что игнорирование наличия аллергических реакций для вакцинируемого опасно. Не исключено возникновение тяжелых последствий — в том числе отеков и нарушений сердечного ритма.

Локализация отека, по словам иммунолога, может быть любой — как в органе, так и в ткани. Риск его возникновения есть для желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, легких или тканей мозга.

Никаких препаратов перед самой вакцинацией принимать не надо. Достаточно просто прийти к врачу или фельдшеру, пройти осмотр и получить вакцину.