Россиянам рассказали, можно ли прививать детей во время пандемии коронавируса. В Минздраве подчеркнули, что из-за вакцинации риск инфицирования ребенка не повысится.

Специалисты министерства опубликовали рекомендации, где идет речь о плановых прививках детям.

«Вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии и не ослабляет иммунный ответ против возбудителя инфекции с высоким уровнем распространения в данный период времени», — говорится в материалах Минздрава.

В ведомстве обратили внимание на тот факт, что прививки по возрасту здоровым детям нужно продолжить делать.

Первичную вакцинацию, считают в министерстве, нужно проводить младенцам и детям младшего возраста. Это необходимо, чтобы предотвратить угрозу вспышек и эпидемий таких заболеваний, как корь, полиомиелит или коклюш.

Если ребенка не успели привить в срок, то ему делают «догоняющую» прививку. При этом указанные в национальном кландаре профилактических прививок схемы и интервалы все равно соблюдаются. Так же, как и инструкции по применению препаратов.

В Минздраве призвали выяснить, какие дети не привиты в регионах, где иммунизацию приостановили. Ведомство поручило составить план-график по их вакцинации.

«Иммунизацию следует проводить в условиях строгого соблюдения мер предупреждения распространения коронавирусной инфекции», — отметили в министерстве.