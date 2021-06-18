Привитым «Спутником V» гарантировали антитела на полгода

Россиянам, которые привились от коронавируса вакциной «Спутник V», в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять антитела. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщил РЕН ТВ.

«Я сделал вакцину, у меня на сегодняшний день хороший титр антител. Но в принципе в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять», — сказал Мурашко.

Вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет, подчеркнул он.

Замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев отметил, что эффективность препарата сохраняется при повторной вакцинации. По его словам, она должна проходить раз в год или раз в два года.

Разработчики «Спутника V» ранее заявили, что предложат другим производителям дополнительную дозу российской вакцины для защиты от индийского штамма коронавируса.

Глава центра «Вектор» Ринат Максютов накануне сообщил, что ревакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» в некоторых случаях может потребоваться через девять месяцев.

В России за прошлые сутки выявили более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировали больше девяти тысяч заражений — это максимальный суточный прирост в столице с начала пандемии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу объяснил рост заболеваемости ковидом в стране «тотальным нигилизмом» россиян и коварством инфекции.