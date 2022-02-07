Привитых «Спутником V» не стали избавлять от обязательной вакцинации в Австрии

Закон об обязательной вакцинации 5 февраля вступил в силу в Австрии. Документ не предусматривает признание российского препарата «Спутник V». Привитым этой вакциной придется снова делать укол, заявил Минздрав страны.

Согласно постановлению министерства, в перечень признанных вакцин Австрия включила два китайских и три индийских препарата от коронавируса. Российской вакцины «Спутник V» в списке не оказалось. Это значит, что привитым этим препаратом потребуется повторно пройти вакцинацию.

Закон об обязательной вакцинации начал действовать в Австрии с 5 февраля, напомнило агентство APA со ссылкой на постановление Минздрава. Документ министерства здравоохранения еще не опубликовали. Сначала его должен утвердить парламент. Рассмотрение постановления запланировано на 7 февраля.

В январе глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн пообещал, что власти страны изучат возможность учета сертификата вакцинации российским «Спутником V». Сделать это должны были до начала действия закона. Министр отмечал, что в Австрии насчитывается большое количество людей, привитых «Спутником V».