Привитых Pfizer предупредили об опасности штамма «гамма» коронавируса

Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых от коронавируса людей, утверждают ученые из Франции и Гвианы. Результаты их исследования были размещены на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.

На золотодобывающей шахте в Гвиане в мае зафиксировали вспышку коронавируса. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек были привиты от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech.

Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), которые получили два компонента препарата. Около 87% инфицированных жаловались на разные симптомы, связанные с инфекцией. Так, у 65% пациентов появилась лихорадка, а у 22,6% — одышка. Болезнь протекала без серьезных осложнений, госпитализация никому из работников не потребовалась.

Во Французской Гвиане преобладает бразильская гамма-мутация. В июле, как уточняют исследователи, она спровоцировала третью волну эпидемии и стала испытанием для системы здравоохранения.

«Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы бета и гамма», — отметили специалисты.

Коронавирус, когда попадает в организм, поражает разные органы. В их числе головной мозг. Некоторые пациенты переживают панические атаки и сталкиваются с расстройством памяти и мышления. Коронавирус повреждает мелкие сосуды мозга, это похоже на хроническое нарушение мозгового кровообращения. Все проблемы можно решить, если правильно подобрать терапию.