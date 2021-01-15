Привитых от COVID-19 попросили воздержаться от Крещенских купаний

Россиянам, сделавшим прививку от коронавируса или с подозрением на заболевание в этом году лучше не окунаться в проруби. Таким мнением поделился врач-инфекционист профессор Николай Малышев.

«Если какое-то подозрение на заболевание — не только на коронавирус, любое. Человек должен быть здоровым, человек должен быть вне обострения его заболевания. Безусловно, если он получил вакцину, лучше купанием пренебречь», — передает его слова РИА «Новости».

Ранее гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой врач-терапевт Людмила Лапа сообщила, что купание категорически противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе у кого проходимость сосудов меньше 20%. Также не стоит окунаться в холодную воду при простуде, уточняет «Газета.ru».

Кроме того, нужно воздержаться от купания людям, которые имеют хронические заболевания. По мнению, главврача центра «Лидер-медицина» Евгения Тимакова, в купели могут произойти резкие спазмы сосудов, из-за чего может начаться головокружение. А еще не стоит ходить на купания одному, особенно пожилым. Места для окунания нужно выбирать только те, где дежурит скорая.