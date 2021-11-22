Привитые от коронавируса назальной вакциной не станут переносчиками вируса. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя», — пояснил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что применение назального препарата позволит сделать еще один барьер для проникновения инфекции в организм. При этом сейчас нельзя утверждать, что вирус не оседает на гландах и в носоглотке у прошедших вакцинацию.

Как считает директор Центра имени Гамалеи, пандемия подойдет к концу, когда у большей части населения выработается достаточное количество антител. Для этого необходимо повысить темпы проведения вакцинации. Ранее власти ставили целью достичь 80% коллективного иммунитета.

Ранее Гинцбург отмечал, что ни один человек не сможет спокойно пережить пандемию коронавируса без вакцинации. По его словам, россиянам стоит самим привиться, а не ждать, когда это сделают окружающие.