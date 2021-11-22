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    22 ноября 2021, 20:45

    Привитые от ковида назально не будут переносчиками вируса — Гинцбург

    Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Гинцбург: привитые от ковида назальной вакциной не будут переносчиками вируса

    Дарья Бунякова

    Привитые от коронавируса назальной вакциной не станут переносчиками вируса. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    Привитые от ковида назально не будут переносчиками вируса — Гинцбург

    «У таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя», — пояснил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

    Он добавил, что применение назального препарата позволит сделать еще один барьер для проникновения инфекции в организм. При этом сейчас нельзя утверждать, что вирус не оседает на гландах и в носоглотке у прошедших вакцинацию.

    Как считает директор Центра имени Гамалеи, пандемия подойдет к концу, когда у большей части населения выработается достаточное количество антител. Для этого необходимо повысить темпы проведения вакцинации. Ранее власти ставили целью достичь 80% коллективного иммунитета.

    Ранее Гинцбург отмечал, что ни один человек не сможет спокойно пережить пандемию коронавируса без вакцинации. По его словам, россиянам стоит самим привиться, а не ждать, когда это сделают окружающие.