Привиться и не болеть. Вакцинацию от гриппа пройдут до 14 тысяч жителей Ликино-Дулева

В этом году врачи Ликино-Дулева планируют привить от гриппа 14 тысяч жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Орехово-Зуево.

С наступлением холодной погоды активизируются вирусные и инфекционные заболевания. Грипп — довольно неприятное заболевание, с которым никому не хочется иметь дело. Чтобы обезопасить себя от этой инфекции, жители города Ликино-Дулева могут сделать прививки.

Пенсионер Владимир Сысоев — в числе первых, пришедших защититься от гриппа в процедурный кабинет поликлиники № 1. «Я уже четыре года делаю прививку. Как-то раз не сделал — и много болел. Теперь решил, что буду проходить вакцинацию постоянно», — рассказал мужчина.

Кампания по вакцинации от гриппа в Ликино-Дулеве стартовала в середине сентября. В лечебных учреждениях начали делать прививки взрослым и детям от шести месяцев и старше. В 2019 году врачи планируют привить 14 тысяч жителей города. В поликлиники вакцину привезли в середине сентября, и только за первые два дня прививки от гриппа сделали 200 человек. Вакцинацию прошли также большинство медиков Ликино-Дулева.

Вакцинации подлежат все работники образовательных и медицинских учреждений, учреждений организации сферы обслуживания и транспорта, лица старше 60 лет, дети и больные хроническими заболеваниями. Но если у человека наблюдается повышенная температура, проявления ОРЗ или обострение хронических заболеваний, прививку против гриппа делать не стоит.

Источник фото: администрация городского округа Орехово-Зуево

Число желающих укрепить иммунитет с помощью вакцинации с каждым годом растет. В нынешнем году ликинодулевцам делают прививки «Совигриппа». Одна ампула лекарственного препарата содержит сразу несколько штаммов вируса.

Жительница Ликино-Дулева Нина Иванова считает, что делать прививки от гриппа очень важно. «Я уже дважды прививалась. И ни разу потом не болела не только гриппом, но даже и простудой. Первый раз я проходила вакцинацию на работе вместе с коллегами, второй — на улице», — рассказала Нина Иванова.

Сделать прививку на улице вполне реально. Специально созданные передвижные бригады проводят вакцинацию для всех желающих по выходным дням. Они выезжают к заводам, магазинам, домам культуры и прочим местам массового посещения. Сама процедура занимает всего пару минут.

С 23 сентября поликлиники № 1 и № 2 Ликина-Дулева переходят на новый режим работы — оба медицинских учреждения будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Однако в поликлинике № 2 начинается ремонт, на это время врачи и дневной стационар переедут в поликлинику № 1. Завершится ремонт в течение двух месяцев.