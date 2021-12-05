Врачи будут уговаривать родителей подростков привить своих детей от коронавируса

Российских медработников попросили беседовать с родителями подростков и уверять тех привить детей от коронавируса. Так заявил заслуженный врач России, ведущий научный редактор дистанционного образовательного сервиса для медработников Vrachu.ru Михаил Каган, передало Ura.ru.

Каган отметил, что детям до 15 лет потребуется согласие на вакцинацию их родителей или иных законных представителей. Поскольку привиться будут предлагать всем детям от 12 лет, врачи будут беседовать с их родителями или опекунами.

В Центре имени Гамалеи тем временем рассказали о том, что уже началась подготовка к исследованиям вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Как рассказал директор учреждения Александр Гинцбург, уже можно говорить о примерных сроках начала вакцинации детей в России.

Прививки от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет могут начать ставить уже в декабре, ближе к концу текущего года. Что касается вакцинации детей от 6 до 11 лет, то она может начаться в стране уже через два месяца.