Глава Минздрава Мурашко привился от ковида

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прошел вакцинацию от коронавируса. О прививке от ковида глава министерства сообщил в эфире Первого канала.

«Я вакцинировался», — ответил Мурашко на вопрос, не перенес ли он сам коронавирус.

Ранее министр рассказал, что некоторым людям хватило всего одной дозы препарата для формирования иммунитета к коронавирусу. При этом он отметил, что пожилым людям «желательно получить классический вариант», а не «Спутник Лайт». По словам Мурашко, люди старшего поколения переносят вакцинацию легче и без поднятия температуры тела.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Позже появилась вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а затем «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что вакцинация — это единственный способ победить распространение коронавируса и продолжить комфортно жить. При этом он отмечал, что вирус теперь «будет с нами».