Нарколог Сараев заявил, что спиртное раз в неделю может привести к алкоголизму

Многие люди привыкли снимать накопившуюся за неделю усталость с помощью спиртного. По словам кандидата медицинских наук, клинического психолога Марата Сараева, такой способ «отдохнуть» может привести к алкоголизму. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Если раз в неделю человек выпивает по пятницам, и это длится уже год, есть последствия соответствующие: возникает желание похмелиться, отсутствует рвотный рефлекс, провалы в памяти», — объяснил медик.

Он подчеркнул, что определить алкоголизм можно по нескольким факторам: человек уже не может провести пятницу без алкоголя и начинает «награждать» себя спиртным.