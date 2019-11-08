Приставы требуют у Заворотнюк отдать долги

На официальном сайте ведомства появилась информация о том, что актриса задолжала приставам 24,5 тысячи рублей из-за того, что в срок не заплатила налог на имущество. По информации СМИ, Заворотнюк сейчас находится в одной из столичных клиник, где проходит реабилитацию после болезни. По неподтвержденной информации, которая появилась летом этого года, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили рак мозга четвертой степени.

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Несмотря на состояние актрисы, ФССП не собирается делать ей никаких поблажек.

«[Поблажек в такой ситуации] нет. Только через суд», — сказал судебный пристав-исполнитель Араик Айрапетян.

Он также пояснил, как именно с актрисы взыщут неоплаченную задолженность.

«Когда деньги появятся, тогда будут списаны со счетов. [Если средств не будет, ] то будем ждать, пока появятся», — сообщил пристав-исполнитель.