Треть утечек данных пациентов с COVID-19 пришлась на Россию
Как пишут «Известия», речь идет только о I полугодии 2020 года. Причем каждый третий случай утечек (всего 25 раз) приходится на Россию.
Но есть и положительный момент. Если судить по объему скомпрометированных данных, все не так уж и плохо. За 25 утечек в России пострадали всего 35,5 тысячи человек, за 47 остальных (в остальном мире) пострадали 3,43 миллиона человек.
Самой большой утечкой был слив персональных данных в США, когда в Сеть попала информация о миллионе американских медиков, рассказал газете руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев.
Но в основном сливы были небольшими, и за раз крали данные отдельных лиц или нескольких десятков/сотен человек.
В России в сливах были виноваты те, кто имел доступ к информационным ресурсам в пределах организации — сотрудники больниц, аэропортов и прочих подобных заведений. 25% произошло в результате хакерских атак.