11 февраля 2024, 04:12
Приседания у стены и планка помогут снизить кровяное давление
BMJ Sports: изометрические упражнения лучше кардио снижают кровяное давление
Изометрические упражнения показали большую эффективность в борьбе с гипертонией по сравнению с кардио- и силовыми тренировками. Исследование провели ученые из Кентерберийского университета Крайст-Черч, результаты работы они опубликовали на портале BMJ Sports.
Изометрические упражнения — это вид активности, при котором длина мышц не изменяется, а суставы не нагружаются. Самыми распространенными является «планка» и «стульчик» — приседание у стены.
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Исследование показало, что такие упражнения не только развивают выносливость, повышают тонус мышц, но и помогают снизить кровяное давление.
Ученые отметили, что несмотря на такие результаты, изометрические упражнения не заменят другие виды физической нагрузки. Для полноценного оздоровления нужны аэробные и упражнения с отягощением.
Китайские ученые выяснили, что темный шоколад является отличным помощником в профилактике повышенного артериального давления. Регулярное употребление этой сладости способно снизить риски развития гипертонии.
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