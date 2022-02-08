Прирост заболевших ОРВИ и гриппом в России отметил Роспотребнадзор

Уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ перешли свои средние эпидемические значения в 73 регионах России. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

В сообщении сказано, что в пятую неделю 2022 года по России в целом отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди взрослых.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в 73 субъектах», — уточнили в записи.

Также отмечено, что симптомы ОРВИ в основном вызывали респираторные вирусы не гриппозного происхождения и вирусы гриппа типа А. По сравнению с прошлой неделей доля вирусов гриппа в положительных анализах уменьшилась.

Авторы обращения добавили, что во время подготовки к эпидемии гриппа в РФ привили больше 69,1 миллиона человек — почти половину от всего населения страны. Сейчас ситуацию контролируют в ведомстве.

Ранее профессор Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила возможность возникновения нового штамма коронавируса. Она предположила, что новая версия вируса может быть еще более заразной, но менее опасной для жизни.