Прирост заболевших ковидом в России впервые с конца января упал ниже 100 тысяч

В России за сутки выявили 97 333 новых случая коронавируса. В больницы при этом попали 12 753 человека, что на 99,8% больше, чем днем ранее.

Вместе с тем выросло и число выздоровевших. Выписали после госпитализации за последние 24 часа 172 813 пациентов. Этот показатель, как отметили в оперштабе, на 48% выше данных на 28 февраля. Скончались от коронавируса 786 человек.

Ежесуточный прирост новых случаев ковида в России не опускался ниже планки в 100 тысяч с конца января. На первое место по числу заболевших за минувшие сутки вышла Свердловская область (4844), на втором — Самарская область (4126). Замыкает первую тройку Новосибирская область (3591). В первую пятерку также попали Пермский край (3493) и Санкт-Петербург (3421).

Москва оказалась в списке только 15-й. В столице зафиксировали 2066 новых случаев ковида. Московская область — 26-я. В Подмосковье за сутки выявили 1175 заболевших. С начала пандемии в регионе сделали 16 180 974 ПЦР-теста. Об этом сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

Ранее врачи неоднократно напоминали, что главным средством защиты от коронавируса и тяжелого течения ковида является вакцинация. Записаться на прививку можно на сайте госуслуг или по телефонам 122 или 8 (800) 2000-112.

Сегодня Роспотребнадзор рекомендовал отменить ряд антиковидных мер, но оставить пока масочный режим в помещениях и обязательную дезинфекцию.