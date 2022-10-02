Прирост случаев ковида в России за сутки показал минимум с 16 августа | 360°

Здоровье 02 октября 2022, 12:02 Поделиться Telegram

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Viber Прирост случаев ковида в России за сутки показал минимум с 16 августа Оперштаб: в России за сутки выявили 30 085 новых случаев ковида РИА «Новости»

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За минувшие сутки прирост новых случаев COVID-19 в России стал минимальным с 16 августа. По данным оперштаба по борьбе с пандемией, коронавирусом заразились 30 085 человек.

В Москве за сутки зафиксировали 2205 случаев ковида, в Санкт-Петербурге — 1861, в Московской области — 855.

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Полностью выздоровели за последние 24 часа 46 992 пациента, 96 скончались, добавили в оперштабе.

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По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 2 октября в мире выявили 617 144 472 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 204 931 случай.

Врачи напоминают о необходимости соблюдать простые меры профилактики коронавируса. Важно часто мыть руки, при плохом самочувствии не заниматься самолечением и вызывать врача, а также вакцинироваться. Прививка поможет избежать тяжелого течения заболевания и осложнений.

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