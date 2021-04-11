Прирост по коронавирусу за сутки в России почти не изменился

За прошлые сутки в России еще 8702 человека получили положительные результаты тестов на коронавирус. Общее число заражений достигло 4 641 390, сообщили на сайте оперштаба.

Из больниц за минувшие сутки выписали 7230 пациентов. Всего за время пандемии излечились 4 265 509 человек. Число умерших достигло 102 986. За субботу скончались 337 инфицированных.

В Москве по-прежнему фиксируют максимум заражений. В прошедшие сутки в столице заразилось еще 2090 человек. На втором месте Петербург — еще 694 случая. Подмосковье на третьей строчке — в регионе зафиксировали 574 новых заражения.

Накануне сообщалось о 8704 случаях заражения. Таким образом, ситуация с заболеваемостью ковидом в России остается стабильной. С начала апреля суточный прирост заболевших сохраняется в пределах девяти тысяч.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что прогнозы относительного возможного двойного роста заболеваемости ковидом в середине апреля ничем не подкреплены. Ученый сравнил такие прогнозы с гаданиями.