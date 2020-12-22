Ученые нашли уничтожающее коронавирус природное средство

Глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, может подавлять коронавирус. К таким выводам пришли немецкие ученые.

Свою научную работу исследователи из университетской клиники в Эссене опубликовали на портале bioRxiv. Как выяснили ученые, водный экстракт из корня солодки обладает нейтрализующим эффектом.

Глицирризиновая кислота, как отмечается в исследовании, безопасна для человека и легко переносится. Кроме того, она обладает доказанными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Для проведения исследования ученые приготовили экстракт из корня солодки и добавили его в сто 50%-ных инфекционных доз коронавируса, после этого держали их в течение часа при температуре 37 градусов.

Солодка — это род травянистых растений из семейства бобовых. Встречается в Евразии, Америке, Африке и Австралии.

Новый штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре. Он получил неофициальное название N501Y. Этот штамм довольно быстро распространился по некоторым европейским странам, которые спустя время закрылись от Британии. Королевство тоже приняло меры, объявив локдаун с 20 декабря. Днем 21 декабря Россия тоже приняла решение остановить авиасообщение с Великобританией из-за мутировавшего SARS-CoV-2. Запрет был введен с 22 декабря на неделю.

Новый штамм коронавируса некоторые специалисты назвали более заразным, чем предшественник. В этом есть доля правды, но важнее его смертоносность.